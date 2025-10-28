Ричмонд
Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году

Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году будет 25,8 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.

«С начала следующего года запланирована индексация на уровне 7,6%, соответственно средний размер пенсии увеличится до примерно 25 800 рублей», — сказал Ляшок.

Он напомнил, что по данным на 1 августа средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составил 24 013,15 рублей.