Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.
«С начала следующего года запланирована индексация на уровне 7,6%, соответственно средний размер пенсии увеличится до примерно 25 800 рублей», — сказал Ляшок.
Он напомнил, что по данным на 1 августа средний размер страховых пенсий неработающих пенсионеров составил 24 013,15 рублей.