Назван средний размер пенсии неработающих пенсионеров в 2026 году

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Средний размер пенсии неработающих пенсионеров в следующем году составит около 25,8 тысячи рублей в месяц, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок.