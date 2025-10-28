Азовский музей-заповедник вошел в число победителей конкурса «Диво России»

Итоги всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России», организованного в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», подвели в Севастополе. Музыкальный видеоклип об Азовском музее-заповеднике вошел в число лучших, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
В общей сложности эксперты индустрии гостеприимства, режиссеры и редакторы федеральных телеканалов и креативных агентств оценивали 225 проектов из разных регионов России. Представители Азовского музея-заповедника презентовали видео «Как казаки Ведьмака повстречали».
«Азовский музей-заповедник принимает участие в конкурсе “Диво России” третий год подряд и каждый раз демонстрирует яркие творческие проекты. Здорово, что наши учреждения культуры вносят столь существенный вклад в презентацию Донского края», — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Кроме того, музей занял второе место в номинации «Короткие рекламные ролики» за видео «Даже пират Пушкинской карте будет рад». Также учреждение было удостоено награды за лучшую коллаборацию в сфере креативного туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.