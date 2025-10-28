Электробус запустят от станции метро «Пролетарская» до Щербинок с 1 ноября

Как уточняет источник, транспортные изменения ожидаются в Нижнем Новгороде и в следующем году. Так, с января пассажиры смогут без проблем доехать от станции метро «Стрелка» до микрорайона «Цветы». На маршруте № 41 увеличат число автобусов большого класса до восьми единиц. Трасса маршрута с улицы Горького перенесут на Белинского.