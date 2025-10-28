Ричмонд
Электробус запустят от станции метро «Пролетарская» до Щербинок с 1 ноября

Планируется, что на маршрут выйдут четыре электробуса.

Источник: пресс-служба ЦРТС

Нижегородцы смогут добраться на электробусе от станции метро «Пролетарская» до автовокзала «Щербинки» уже со следующего месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН — Наше. Новое.».

1 ноября в столице Приволжья состоится запуск маршрута Э-16, который свяжет жителей Приокского района с городской подземкой. Планируется, что на линию выйдут четыре электробуса.

Как уточняет источник, транспортные изменения ожидаются в Нижнем Новгороде и в следующем году. Так, с января пассажиры смогут без проблем доехать от станции метро «Стрелка» до микрорайона «Цветы». На маршруте № 41 увеличат число автобусов большого класса до восьми единиц. Трасса маршрута с улицы Горького перенесут на Белинского.

Ранее мы писали, что на Павловском автобусном заводе торжественно запустили серийное производство автобуса CITYMAX 8.