ВС напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми на досрочное увольнение

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми досрочно уволиться со службы в период мобилизации, сказано в проекте постановления пленума.
«При объявлении частичной или полной мобилизации военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы», — сказано в проекте.
Это первый пленум Верховного суда РФ, который проходит под председательством Игоря Краснова.
