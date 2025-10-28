Ричмонд
ВС напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми на досрочное увольнение

ВС РФ напомнил о праве женщин-военных с детьми досрочно уволиться со службы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ напомнил о праве женщин-военнослужащих с детьми досрочно уволиться со службы в период мобилизации, сказано в проекте постановления пленума.

«При объявлении частичной или полной мобилизации военнослужащие женского пола, которые имеют одного ребенка и более в возрасте до 16 лет или срок беременности которых составляет не менее 22 недель, имеют право на досрочное увольнение с военной службы», — сказано в проекте.

Это первый пленум Верховного суда РФ, который проходит под председательством Игоря Краснова.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше