В Ярославской области пройдут 4 крупных спортивных соревнования

Для того чтобы зрители смогли в режиме реального времени наблюдать за состязаниями по биатлону, в центре «Демино» установят 25-метровый экран.

Четыре всероссийских и международных зимних соревнования пройдут в Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев. Подобные мероприятия популяризируют занятия физической культурой, что отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».

Так, 16 января в центре «Демино» пройдет третий этап Кубка России по биатлону. А с 13 по 14 февраля в спорткомплексе «Подолино» состоится международный Кубок чемпионов по фристайлу.

«Завершат серию масштабных соревнований Деминский лыжный марафон и первенство России среди юношей по биатлону. Зимний событийный календарь в Ярославской области не менее насыщен, чем летний. Уверен, что каждое мероприятие станет настоящим праздником спорта и активного отдыха, объединяющим жителей и гостей региона», — добавил Михаил Евраев.

Добавим, что за счет регионального бюджета в центре «Демино» установят 25-метровый экран. Благодаря этому зрители смогут в режиме реального времени наблюдать за соревнованиями третьего этапа Кубка России по биатлону.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.