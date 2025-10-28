В школах Белгородской области открыли дорожные классы

Одни из первых в России дорожных классов открыли в двух школах Белгородской области. Такие пространства помогают учащимся определиться с будущей профессией, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
Новые классы оборудовали в школе № 48 города Белгорода и в учреждении «Моя школа» села Репного. Там ученики смогут получить первоначальные навыки управления различными видами дорожной техники благодаря современным тренажерам-симуляторам. А изучить устройство и принцип работы спецмашин и технологии строительства автодорог поможет виртуальный учебный комплекс.
«Мы продолжаем формировать у наших детей уникальный уровень ранней мотивации по освоению важнейших профессий. Этой работой мы успешно занимаемся с 2021 года — открываем в наших школах медицинские классы, агротехнологические классы. Сегодня Белгородская область одной из первых в России запустила пилотные дорожные классы. Наш регион всегда славился эталонными, лучшими в стране дорогами. Отрасли дорожного хозяйства мы уделяем огромное внимание. Новые профильные классы станут основой взрослой жизни для наших ребят. Уверен, что в будущем они станут ценными специалистами и внесут свой большой вклад в экономику нашего региона», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.