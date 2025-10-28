В школах Белгородской области открыли дорожные классы

«Мы продолжаем формировать у наших детей уникальный уровень ранней мотивации по освоению важнейших профессий. Этой работой мы успешно занимаемся с 2021 года — открываем в наших школах медицинские классы, агротехнологические классы. Сегодня Белгородская область одной из первых в России запустила пилотные дорожные классы. Наш регион всегда славился эталонными, лучшими в стране дорогами. Отрасли дорожного хозяйства мы уделяем огромное внимание. Новые профильные классы станут основой взрослой жизни для наших ребят. Уверен, что в будущем они станут ценными специалистами и внесут свой большой вклад в экономику нашего региона», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.