В крымском селе Рощино благоустроили парковую зону

Благоустройство парковой зоны провели в селе Рощино в Крыму при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Джанкойского района.
Во время работ специалисты проложили пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы и опоры освещения, подвели необходимые коммуникации. В центре парка смонтировали габион, вокруг которого обустроили зону отдыха.
«С главой поселения обсудили ряд вопросов по дальнейшему благоустройству в части озеленения и участия жителей в проекте инициативного бюджетирования для дооснащения парковой территории по их желанию», — отметила глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.