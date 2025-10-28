Роспотребнадзор привёл данные о радиации в Челябинской области

Согласно результатам ежедневного мониторинга, мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на всей территории остается в пределах нормы. МЭД — это величина, показывающая, сколько ионизирующего излучения попадает на определённую площадь за единицу времени и измеряется в микрозивертах в час (мкР/ч). Чем выше это значение, тем выше уровень радиационного фона и потенциальное облучение человека.