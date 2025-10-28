Роспотребнадзор привёл данные о радиации в Челябинской области

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области привело последние данные о радиационной обстановке в регионе.
Согласно результатам ежедневного мониторинга, мощность эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на всей территории остается в пределах нормы. МЭД — это величина, показывающая, сколько ионизирующего излучения попадает на определённую площадь за единицу времени и измеряется в микрозивертах в час (мкР/ч). Чем выше это значение, тем выше уровень радиационного фона и потенциальное облучение человека.
По данным Роспотребнадзора, средняя величина МЭД в 19 контрольных точках не превышает многолетних значений. Так, в Златоусте, Южноуральске, Миасском, Троицке, Кыштыме, Каслях, Кунашаке, Аргаяше, Коркино и Еткуле средний показатель составил 0,11 мкР/ч. В Миассе, Сатке, Чебаркуле, Аше, Катав-Ивановске и Долгодеревенском — 0,12 мкР/ч. В Челябинске, Магнитогорске и Копейске — 0,13 мкР/ч.
Отметим, согласно СанПиН, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности не должна превышать: 0,3 мкЗв/ч — на жилых территориях, 0,5 мкЗв/ч — для временного пребывания людей — в нежилых зданиях, местах отдыха и парковках. Высокими показателями считаются значения выше 1 мкЗв/ч и требуют специальных защитных мер.
А вот на популярном у туристов Таганае радиационный фон оказался выше, чем в среднем по области.