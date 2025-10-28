Челябинские врачи спасли ногу 24-летнему многодетному отцу, угодившему под мотоблок

Кирилл Перевозчиков вместе с женой и тремя маленькими детьми живёт в частном доме в Верхнем Уфалее. Мужчина работает вахтовым методом на одном из промышленных предприятий. Когда он дома, старается уделять внимание не только семье, но и самому жилищу. Так, в этот раз он решил подготовить огород к зиме, но во время вспахивания земли его нога угодила под мотоблок. В этот момент супруга была на работе, а сын с двумя сестричками — в детском саду. На помощь прийти было некому, но, к счастью, в кармане мужчина нащупал телефон и сразу позвонил родственникам, которые вызвали скорую.
Дожидаясь медиков, Кирилл зажал рану рукой и старался на неё не смотреть. Техника пережимала ему конечность, повредив кожу и связки, а также сломав кости голени.
— Было очень больно. Всё произошло как-то быстро и неожиданно, даже толком ничего не понял, — признался мужчина.
Прибывшие на место сотрудники скорой оказали первую помощь. Затем Кирилла отправили в Челябинскую областную клиническую больницу, где им занялись травматологи и хирурги. Специалисты поставили специальный аппарат для фиксации кости, но без операции процесс срастания затянулся бы на год. К тому же была опасность возникновения инфекции, что могло бы грозить ампутацией ноги. Поэтому хирурги выполнили операцию, пересадив кусок ткани с брюшной стенки на повреждённый участок голени.
— Так мы ускорили процесс лечения, — пояснил заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Юрий Васильев. — Послеоперационный процесс протекает гладко. Дальше пациентом займутся травматологи. После лечения он сможет вернуться к привычной жизни.
Сейчас Кирилл чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Семья переживает за него, супруга и дети каждый день звонят и справляются о его здоровье.
Операция длилась три часа.
Для подобных случаев существуют мультидисциплинарные бригады, то есть в операциях принимает участие целая команда специалистов, состоящая из травматологов, хирургов, анестезиологов, медицинской сестры и санитаров.
— Челябинск входит в десятку городов России, где существуют подобные отделения реконструктивной и пластической хирургии. Здесь помогают людям с травмами, дефектами мягких тканей, — сообщил заместитель главного врача по лечебной работе хирургического профиля ЧОКБ Илья Бондаревский.