Челябинские врачи спасли ногу 24-летнему многодетному отцу, угодившему под мотоблок

Кирилл Перевозчиков вместе с женой и тремя маленькими детьми живёт в частном доме в Верхнем Уфалее. Мужчина работает вахтовым методом на одном из промышленных предприятий. Когда он дома, старается уделять внимание не только семье, но и самому жилищу. Так, в этот раз он решил подготовить огород к зиме, но во время вспахивания земли его нога угодила под мотоблок. В этот момент супруга была на работе, а сын с двумя сестричками — в детском саду. На помощь прийти было некому, но, к счастью, в кармане мужчина нащупал телефон и сразу позвонил родственникам, которые вызвали скорую.