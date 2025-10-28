В Екатеринбурге после масштабных работ привели в порядок Волгоградскую улицу

Так, энергетики проложили 2,7 километров новых труб с пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля на улице Волгоградской, 166 до улицы Амундсена, с переходом через оживленные перекрестки на улицах Чкалова, Громова и Амундсена. Также были построены шесть тепловых камер и дренажных колодцев, дополнительно установлена современная запорная арматура.