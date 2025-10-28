Ричмонд
В Екатеринбурге после масштабных работ привели в порядок Волгоградскую улицу

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 октября, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге восстановили благоустройство после модернизации участка тепломагистрали М-25 на улице Волгоградской. Об этом сообщили в Екатеринбургской теплосетевой компании.

Источник: РИА "Новости"

«Масштабные работы проведены по асфальтированию проезжих частей и тротуаров, на объектах установлены новые бордюры, разбиты газоны», — говорится в сообщении.

Так, энергетики проложили 2,7 километров новых труб с пенополиуретановой изоляцией и системой оперативного дистанционного контроля на улице Волгоградской, 166 до улицы Амундсена, с переходом через оживленные перекрестки на улицах Чкалова, Громова и Амундсена. Также были построены шесть тепловых камер и дренажных колодцев, дополнительно установлена современная запорная арматура.

В ЕКТ отметили, что тепломагистраль снабжает теплом и горячей водой жителей Юго-Западного микрорайона, включая соцобъекты. Среди них — шесть школ, десять детсадов, стоматологическую клинику и Областную больницу № 1.