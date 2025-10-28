Нижегородцам объяснили, как избежать санкций за неухоженные садовые участки

Некоторые жители выразили беспокойство, что их участки могут ошибочно признать неиспользуемыми, особенно если они не могут ухаживать за землёй по состоянию здоровья. В таких ситуациях, отметил замруководителя управления, срок исполнения предписания может быть продлен при наличии уважительных причин. Однако если собственник не предпринимает никаких действий, Росреестр передает информацию в уполномоченные органы, которые могут обратиться в суд с требованием об изъятии участка и его продаже.