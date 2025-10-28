Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Точное место строительства АЭС в Казахстане еще не определили

Первую атомную станцию намерены построить на Балхаше.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. Глава казахстанского агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что точное место строительства АЭС еще не определили.

Вокруг поселка Улкен на Балхаше ведут изыскательские работы — пробурено более 70 глубиной от 30 до 150 метров. Эксперты изучают пробы грунта, на месте также провели сейсмические и картографические работы.

«Детальный инжиниринг, проектную документацию порядка 18 месяцев с начала работ — в соответствии со стандартами МАГАТЭ — должны сопровождать предварительные исследовательские работы», — заявил Саткалиев.

Он добавил, что в технико-экономическое обоснование включат и вопросы по подводке инженерной инфраструктуры. А также размещение рабочего поселка и критерии казахстанского содержания.

Строить первую АЭС в Казахстане будет международный консорциум во главе с российской госкорпорацией «Росатом».

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше