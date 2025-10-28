Точное место строительства АЭС в Казахстане еще не определили

АСТАНА, 28 окт — Sputnik. Глава казахстанского агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев сообщил, что точное место строительства АЭС еще не определили.
Вокруг поселка Улкен на Балхаше ведут изыскательские работы — пробурено более 70 глубиной от 30 до 150 метров. Эксперты изучают пробы грунта, на месте также провели сейсмические и картографические работы.
«Детальный инжиниринг, проектную документацию порядка 18 месяцев с начала работ — в соответствии со стандартами МАГАТЭ — должны сопровождать предварительные исследовательские работы», — заявил Саткалиев.
Он добавил, что в технико-экономическое обоснование включат и вопросы по подводке инженерной инфраструктуры. А также размещение рабочего поселка и критерии казахстанского содержания.
Строить первую АЭС в Казахстане будет международный консорциум во главе с российской госкорпорацией «Росатом».