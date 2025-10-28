В Тверской области этой осенью высадили более 507 тысяч молодых деревьев

Свыше 507 тыс. молодых деревьев высадили в Тверской области с середины сентября во время акции «Сохраним лес», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Акцию провели на 39 участках лесного фонда и в населенных пунктах Верхневолжья. В ней приняли участие школьники, сотрудники предприятий и лесничеств.
В целом к мероприятию присоединились 75 регионов России. Там высадили 35 млн молодых деревьев. Принять участие в акции может любой желающий, узнать больше о ней можно по ссылке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.