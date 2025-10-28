В Иглинском районе задержали браконьеров, застреливших лося

В окрестностях села Иглино под Уфой полицейские задержали мужчин, подозреваемых в незаконной охоте. Инцидент произошел на территории общедоступных охотничьих угодий, где в трех километрах от райцентра была обнаружена туша взрослого самца лося.
При осмотре места происшествия сотрудники министерства экологии республики нашли автомобиль нарушителей, рядом с которым находилось мертвое животное. На теле лося специалисты зафиксировали огнестрельное ранение и следы от резаных ран.
На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа Иглинского РОВД. Транспортное средство, принадлежащее браконьерам, изъяли для проведения необходимых экспертиз и следственных мероприятий.
Рассчитанный ущерб, нанесенный государственному охотничьему фонду, составил 240 тысяч рублей. Материальный вред уже полностью возмещен. По факту незаконной добычи животного возбуждено уголовное дело.
