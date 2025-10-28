Ричмонд
Космонавт Сергей Микаев из Иркутска отправится на орбиту Земли

Он на «отлично» сдал экзамены по телеоператорному режиму управления кораблём.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Космонавт Сергей Микаев из Иркутска отправится на орбиту Земли. Мужчина на «отлично» сдал экзамены по телеоператорному режиму управления кораблём и теперь официально стал членом команды МКС-74. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, во время тренировки Сергей Микаев вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым выполнили по 4 режима стыковки к разным узлам на МКС.

— Космонавты реагировали на нештатные ситуации согласно бортовой документации, и, продолжали управлять грузовым кораблём согласно экзаменационной задаче, — пояснил начальник лаборатории 1 управления ЦПК Андрей Савинцев.

27 ноября транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» доставит их на орбиту.

