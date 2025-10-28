Космонавт Сергей Микаев из Иркутска отправится на орбиту Земли. Мужчина на «отлично» сдал экзамены по телеоператорному режиму управления кораблём и теперь официально стал членом команды МКС-74. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, во время тренировки Сергей Микаев вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым выполнили по 4 режима стыковки к разным узлам на МКС.