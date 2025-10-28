Ричмонд
В двух районах Липецкой области обновят трассу Елец — Долгоруково — Тербуны

Сейчас там завершают монтаж водосбросов и ремонт труб.

Участки трассы Елец — Долгоруково — Тербуны в Елецком и Долгоруковском районах Липецкой области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.

Первый отрезок длиной 3,6 км проходит примерно от села Воронец до деревни Чернышевки. Второй протяженностью 7,4 км — от поворота на деревню Красное до конца села Стегаловка. Там специалисты уже заменили асфальт, отсыпали обочины щебнем. Сейчас они завершают монтаж водосбросов и ремонт водопропускных труб. Закончить все работы должны до конца осени.

В следующем году обновят еще один участок длиной 4 км. В целом до конца года по региону будет отремонтировано 270 км трасс.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.