В двух районах Липецкой области обновят трассу Елец — Долгоруково — Тербуны

Первый отрезок длиной 3,6 км проходит примерно от села Воронец до деревни Чернышевки. Второй протяженностью 7,4 км — от поворота на деревню Красное до конца села Стегаловка. Там специалисты уже заменили асфальт, отсыпали обочины щебнем. Сейчас они завершают монтаж водосбросов и ремонт водопропускных труб. Закончить все работы должны до конца осени.