В двух районах Липецкой области обновят трассу Елец — Долгоруково — Тербуны

Участки трассы Елец — Долгоруково — Тербуны в Елецком и Долгоруковском районах Липецкой области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
Первый отрезок длиной 3,6 км проходит примерно от села Воронец до деревни Чернышевки. Второй протяженностью 7,4 км — от поворота на деревню Красное до конца села Стегаловка. Там специалисты уже заменили асфальт, отсыпали обочины щебнем. Сейчас они завершают монтаж водосбросов и ремонт водопропускных труб. Закончить все работы должны до конца осени.
В следующем году обновят еще один участок длиной 4 км. В целом до конца года по региону будет отремонтировано 270 км трасс.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.