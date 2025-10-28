Алматинский «Кайрат» завтра, 29 октября, сыграет в Лиге чемпионов

На жеребьевке, состоявшейся 3 июля, «Кайрат» определили в группу 4. Вместе с португальским «Спортингом», косовской «Приштиной 01» и хозяевами мини-турнира — хорватским «Ново Вриеме» из курортного местечка Макарска.
Подопечные бразильца Даниэля Жуниора, сменившего на посту рулевого алматинцев испанца Марлона Веласко, начнут турнир матчем с «Ново Вриеме». 30 октября казахстанцы сыграют со «Спортингом», а 1 ноября — с косоварами.
Вторая команда страны «Семей» в эти же сроки сыграет в Пальма-де-Мальорке. В вотчине действующих владельцев трофея. 29 октября команда Аслана Смакова проведет матч с чешским «Хрудимом». На следующий день сразится с французским «Этуалем». А завершит мини-турнир группы 2 встречей с хозяевами площадки.
Соперники у казахстанских клубов серьезные, но задача выхода в плей-офф вполне решаема. Для этого нашим клубам необходимо занять в квартетах места не ниже третьего. Согласно новому формату Лиги чемпионов, команды, которые преодолеют барьер основного раунда, примут участие в двухматчевых противостояниях ⅛ финала. Их победители сыграют в четвертьфинале.
Традиционный Финал четырех состоится в итальянском городе Пезаро в мае 2026 года.
В мае 2025-го футзальный «Кайрат» стал вторым на подобном турнире, проходившем во французском Ле-Мане. В главном матче турнира алматинцы проиграли «Пальме» — 4:9.
Испанский клуб «Пальма» — трехкратный победитель Лиги чемпионов по футзалу. И нынешний владелец трофея / Фото: uefa.com.
Турнир сильнейших футзальных команд Старого Света проводится с сезона-2001/02. Первым его победителем стал испанский «Кастельон», в финале победивший бельгийский «Аксьон» — 5:1.
С тех пор турнир не раз менял формат и название. В настоящее время в нем принимают участие не только победители национальных чемпионатов по футзалу, но и лучшие по рейтингу команды.