В перинатальный центр подмосковного города Видное поступило оборудование

Перинатальный центр подмосковного города Видное получил восемь аппаратов ИВЛ при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Новое оборудование поступило в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Это позволит оказывать высокотехнологичную помощь младенцам с массой тела от 500 граммов, отметила пресс-служба администрации Ленинского городского округа.
«Постоянно обновляем оборудование, потому что знаем, как важно в первые минуты жизни грамотно провести стабилизацию новорожденного прямо в родильном зале. Передовое оснащение помогает доктору спасти малыша и дать возможность дышать, улыбаться и радоваться долгожданной встрече с мамой», — рассказала заместитель главного врача по педиатрической помощи Елена Трифонова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.