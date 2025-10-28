Мэрия Казани признала проблемы с работой общественного транспорта

Мэрия Казани признала, что перевозчики не всегда соблюдают расписание, а водители не справляются с нагрузкой. Все началось с того, что под постом о профессиональном празднике работников общественного транспорта казанцы начали жаловаться на переполненные автобусы и долгое ожидание.
Один из жителей рассказал, что 54-й маршрут стал практически недоступным из-за редкого движения, а другой посетовал на то, что наземный транспорт в городе — это «ужас ужасный». Жители города также отметили, что 90-й автобус часто переполнен и ездит по самым загруженным улицам Казани. В комментариях к посту люди выразили недовольство тем, что власти не спешат решать эти проблемы.
Мэрия Казани ответила на критику и признала, что в пиковые часы ожидание автобуса может занимать 5−7 минут, а иногда и больше. Это происходит из-за технических проблем, которые приводят к сходам автобусов с маршрута. Власти также сообщили, что из-за нехватки водителей на линию выходит меньше автобусов, чем предусмотрено расписанием.
В ответ на это исполком дал указание руководству транспортного предприятия усилить контроль за выполнением рейсов и оперативно заменять автобусы, которые сошли с линии. Однако многие горожане считают, что этих мер недостаточно для решения проблемы. Граждане призывают власти обратить внимание на обновление подвижного состава и улучшение условий работы водителей.
Напомним, в Казани перекроют тротуар в Щербаковском переулке и улицу Химическая. Причина неудобств для автомобилистов в строительных работах.