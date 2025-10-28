Казахстанский стартап в США привлек $500 тысяч

Средства направят на развитие бизнеса и масштабирование проекта на рынке логистики и грузоперевозок США.
Call2action.ai позиционирует себя как первую платформу на базе искусственного интеллекта (GenAI), которая помогает компаниям нанимать сотрудников в несколько раз быстрее и дешевле.
Система автоматически проводит интервью с кандидатами, анализирует их ответы и навыки, после чего формирует список наиболее подходящих специалистов — водителей, механиков и диспетчеров.
«Мы решаем проблему на огромном и недооцененном рынке, где работает более 9 млн человек. Профессия водителя грузовика — одна из самых массовых и востребованных в США, но рынок все еще остается слабо освоенным», — рассказал изданию Джусакинов.
Отмечается, что на сегодняшний день стартап уже провел более 5000 ИИ-интервью и активно расширяет клиентскую базу в США. Среди его пользователей — американские транспортные и сервисные компании, которые применяют платформу для автоматизации найма персонала.
В ближайших планах Call2action.ai — достичь уровня в более чем 50 активных клиентов и закрепить позиции в качестве ведущей AI-платформы для подбора кадров в логистике.
Летом 2025 года Call2action.ai вошел в топ-10 AI стартапов Центральной Азии и получил $200 тыс. инвестиций от фонда Most Ventures.
В сентябре 2025 года «Курсив» писал, что казахстанский стартап Higgsfield AI стал единорогом с оценкой свыше $1 млрд.