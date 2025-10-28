В Ростовской области объявили беспилотную опасность

В экстренном сообщении служба призвала всех жителей региона немедленно покинуть улицы и укрыться в защитных сооружениях. В качестве укрытий рекомендуются подвалы, подземные паркинги или другие заглубленные помещения. Также спасатели настоятельно просят не подходить к окнам до отмены режима опасности.