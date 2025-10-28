Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заболеваемость ОРВИ начала снижаться в Воронежской области

Пока резкого падения числа заболевших не наблюдается, но и существенно расти показатели перестали.

Статистикой за прошедшую неделю поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, в период с 20 по 26 октября к медикам обратились 9290 человек, у которых позднее были диагностированы ОРВИ. Больше половины заболевших — дошкольники и учащиеся школ в возрасте до 14 лет.

При этом, напомним, что две недели назад заболевших ОРВИ в Воронежской области было почти на тысячу человек больше. Так что, судя по всему, пока сезонная заболеваемость готовится к спаду. Тем не менее, врачи советуют все также не пренебрегать мерами профилактики, это значит чаще мыть руки, избегать людных мест и носить маски.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует укреплять иммунитет и, по возможности, вакцинироваться от гриппа.