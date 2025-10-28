Заболеваемость ОРВИ начала снижаться в Воронежской области

Статистикой за прошедшую неделю поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.



Так, в период с 20 по 26 октября к медикам обратились 9290 человек, у которых позднее были диагностированы ОРВИ. Больше половины заболевших — дошкольники и учащиеся школ в возрасте до 14 лет.



При этом, напомним, что две недели назад заболевших ОРВИ в Воронежской области было почти на тысячу человек больше. Так что, судя по всему, пока сезонная заболеваемость готовится к спаду. Тем не менее, врачи советуют все также не пренебрегать мерами профилактики, это значит чаще мыть руки, избегать людных мест и носить маски.



Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует укреплять иммунитет и, по возможности, вакцинироваться от гриппа.