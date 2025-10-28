Ричмонд
Курорты Кубани вошли в число лучших по итогам премии SKI BUSINESS AWARDS

Ими стали «Роза Хутор» и Красная Поляна.

Курорты «Роза Хутор» и Красная Поляна в Краснодарском крае вошли в число лучших по итогам премии SKI BUSINESS AWARDS 2025. Такие мероприятия популяризируют путешествия по стране, что отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Так, горнолыжный курорт «Роза Хутор» завоевал звание лауреата сразу в трех номинациях. Он стал «Лучшим горнолыжным курортом России» и «Лучшим горнолыжным комплексом» по версии крупного специализированного портала ski.ru. Также на курорте внедрена система, которая использует камеры высокого разрешения и алгоритмы компьютерного зрения для анализа техники катания. Она способна заменить персонального тренера. Этот IT-проект признан «Лучшим российским IT-решением на горнолыжном комплексе».

Курорт Красная Поляна в свою очередь стал победителем в номинации «Лучший горнолыжный курорт для летнего отдыха». Он подтвердил статус всесезонного центра отдыха.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.