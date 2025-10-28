В Китае обнаружили можжевеловое дерево, которому 916 лет

На северо-западе Китая нашли старейшее можжевеловое дерево. Его возраст составляет 916 лет, сообщает агентство «Синьхуа».
Дерево обнаружили в ходе исследования в провинции Цинхай на северо-западе Китая. Речь идет о можжевельнике Пржевальского, широко известном как циляньский можжевельник. Дерево растет в горах Байшушань, во впадине реки Цайдам. Теперь оно считается самым древним представителем вида.
Исследование проводило бюро лесного и пастбищного хозяйства города Дэлинха Монголо-Тибетского автономного округа Хайси. Ученые изучали возраст и структуру популяции циляньского можжевельника, используя полевые наблюдения и лабораторный анализ. Всего специалисты собрали и проанализировали 87 образцов древесных кернов и спилов. На основании полученных данных они определили возраст деревьев и распределили их по возрастным группам.
Результаты показали, что около 2,3% исследованных можжевельников имеют возраст не менее 500 лет. Еще 13,8% деревьев оказались в возрастной группе от 300 до 499 лет, а большинство — 83,9% — имеют возраст 100−299 лет.
Руководитель исследования Сунь Дэнфу сообщил, что в рамках проекта специалисты разработали многомерную модель прогнозирования роста деревьев. Она поможет в изучении местных растений, климатических процессов и геологических изменений региона. Также модель можно использовать при развитии экотуризма в бассейне реки Цайдам.
Можжевельник Пржевальского — эндемик Китая. Он растет на солнечных горных склонах, на высоте от 2600 до 4000 метров, на северо-востоке Цинхай-Тибетского нагорья. Дерево отличается высокой устойчивостью к засухе.