В мастер-классе по моде в Воронеже приняли участие более 100 человек

Свыше 100 человек приняли участие в мастер-классе для молодых дизайнеров и всех, кто увлечен модой, который прошел 20 октября в Воронеже. Организация подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в областном молодежном центре.
Мастер-класс провела известный российский дизайнер, член Национальной академии индустрии моды Татьяна Сулимина. В программу были включены интенсивный практикум по созданию модных коллекций, разбор принципов формирования концепций, изучение критериев оценки конкурсных работ и мастер-класс по созданию эскизов. Также на мероприятии слушатели анализировали последние тренды с международных показов и успешные коллекции.
«Мы видим растущий интерес молодежи к индустрии моды. Воронежские студенты демонстрируют высокий уровень подготовки, и такие мастер-классы помогают им выходить на профессиональный уровень. Особенно ценно, что участники получили возможность перенять опыт у практикующего дизайнера с более чем 25-летним стажем работы в индустрии», — отметил организатор мастер-класса Евгений Длинный.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.