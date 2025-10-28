Корь и гепатит А атакуют непривитых новосибирцев

За 9 месяцев 2025 год план по прививкам от кори выполнен менее чем на 50%. 65% отказов от вакцинации связаны с религиозными убеждениями.
Очаги гепатита А выявлены в сёлах Тальменка и Лебедёвка, где проводится экстренная вакцинация. Аналогичная вспышка кори регистрировалась в 2023 году — все заболевшие тогда также не были привиты.
Медики подчеркивают, что вакцинация остается единственным надежным способом защиты от этих инфекций.
