Корь и гепатит А атакуют непривитых новосибирцев

В Искитимском районе Новосибирской области сообщили о вспышках кори и гепатита А. По данным главного врача местной больницы Владимира Новикова, основной причиной стала низкая вакцинация населения.

Источник: Сиб.фм

За 9 месяцев 2025 год план по прививкам от кори выполнен менее чем на 50%. 65% отказов от вакцинации связаны с религиозными убеждениями.

Очаги гепатита А выявлены в сёлах Тальменка и Лебедёвка, где проводится экстренная вакцинация. Аналогичная вспышка кори регистрировалась в 2023 году — все заболевшие тогда также не были привиты.

Медики подчеркивают, что вакцинация остается единственным надежным способом защиты от этих инфекций.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске более 1 млн пациентов привились от гриппа.