17-летнего подростка из Режа отправили в колонию за сбыт наркотиков

«Часть наркотического средства осужденный употребил самостоятельно. Кроме того, в этот же день подросток безвозмездно передал своему знакомому наркотическое средство», — рассказали в свердловской прокуратуре. Подросток признал свою вину в полном объеме, суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.