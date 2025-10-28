Ричмонд
17-летнего подростка из Режа отправили в колонию за сбыт наркотиков

Юношу, употребляющего наркотики, отправили в воспитательную колонию на пять с половиной лет.

Источник: РИА "Новости"

В Режевском городском суде 28 октября вынесли приговор 17-летнему местному жителю за незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, в крупном размере, а также за незаконный сбыт наркотиков.

Следователи доказали, что в конце февраля этого года юноша, являясь потребителем наркотических средств, приобрел посредством сети интернет наркотическое средство для личных целей. Ч.

«Часть наркотического средства осужденный употребил самостоятельно. Кроме того, в этот же день подросток безвозмездно передал своему знакомому наркотическое средство», — рассказали в свердловской прокуратуре. Подросток признал свою вину в полном объеме, суд назначил ему наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.