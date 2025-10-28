В Волгоградской области обнаружили редкие растения и мох-гигант

Заключительная поездка сезона, направленная на поиск редких грибов и растений на границе с Воронежской областью, оказалась менее продуктивной. Из-за засушливой погоды в начале осени плодовые тела грибов почти отсутствовали, а многие редкие виды растений уже перешли в состояние покоя. Однако стоит отметить, что ранее на территории природного парка «Нижнехоперский» микологи уже выявили два вида редчайших грибов.