В Волгоградской области обнаружили редкие растения и мох-гигант

Сотрудники Волгоградского регионального ботанического сада подвели итоги полевого сезона, который длился с апреля по октябрь. За это время ученые совершили четыре экспедиционных выезда по территории Волгоградской области, сделав несколько важных открытий, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облкомприроды.
Весной ботаники исследовали северные и западные районы региона, где обнаружили новые местообитания редких и красивоцветущих видов. Среди них — пион тонколистный, первоцвет весенний и рябчик русский. Эти растения пополнили данные о биоразнообразии области.
Особой находкой стала популяция фискомитриума песчаного — очень редкого вида мха. Он занимает площадь около десяти квадратных метров, что для мохообразных считается значительным размером. Этот вид ранее был малоизвестен в регионе.
Заключительная поездка сезона, направленная на поиск редких грибов и растений на границе с Воронежской областью, оказалась менее продуктивной. Из-за засушливой погоды в начале осени плодовые тела грибов почти отсутствовали, а многие редкие виды растений уже перешли в состояние покоя. Однако стоит отметить, что ранее на территории природного парка «Нижнехоперский» микологи уже выявили два вида редчайших грибов.
В ходе экспедиций сотрудники регионального ботанического сада преодолели свыше трех тысяч километров, проведя исследования в одиннадцати муниципальных районах Волгоградской области. Результаты этой работы значительно расширили представления о разнообразии растительного мира региона, подчеркивая его уникальность.