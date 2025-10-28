Навигация маломерных судов в Приморье завершится 15 ноября

В Приморском крае подходит к концу навигационный сезон для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.
Документ закрепляет официальные сроки завершения судоходства в прибрежной акватории и определяет порядок дальнейших действий для судовладельцев и надзорных органов.
Напомним, что сезон маломерного судоходства в Приморье открылся 1 апреля 2025 года. Согласно подписанному распоряжению, его официальное завершение запланировано на 15 ноября 2025 года. С этой даты выход маломерных судов в прибрежные воды будет запрещен.
Решение о завершении навигационного периода принято с учетом сезонных изменений, характерных для приморского региона.