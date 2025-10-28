Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навигация маломерных судов в Приморье завершится 15 ноября

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморского края.

Источник: Комсомольская правда

В Приморском крае подходит к концу навигационный сезон для маломерных судов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Олег Кожемяко, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Документ закрепляет официальные сроки завершения судоходства в прибрежной акватории и определяет порядок дальнейших действий для судовладельцев и надзорных органов.

Напомним, что сезон маломерного судоходства в Приморье открылся 1 апреля 2025 года. Согласно подписанному распоряжению, его официальное завершение запланировано на 15 ноября 2025 года. С этой даты выход маломерных судов в прибрежные воды будет запрещен.

Решение о завершении навигационного периода принято с учетом сезонных изменений, характерных для приморского региона.