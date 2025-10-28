Омичам рассказали, как распознать инсульт и что делать в случае его возникновения

Инсульт — это внезапное нарушение кровообращения в головном мозге. Он может быть вызван либо уменьшением поступления крови в участок мозга (ишемический инсульт), либо разрывом сосуда, что приводит к кровоизлиянию (геморрагический инсульт). Об этом рассказывает заведующая отделом организации деятельности центров здоровья Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Карибаева.
Симптомы инсульта:
Нарушение движений конечностей, чаще всего на одной половине тела; Внезапная слабость лицевых мышц, что приводит к асимметрии лица; Общая слабость; Резкая головная боль, головокружение; Нарушение зрения; Проблемы с речью и глотанием; Внезапные нарушения чувствительности, чаще в одной половине тела (онемение, покалывание); Нарушение походки; Потеря сознания.
Важно помнить, что инсульт — это чрезвычайно опасное состояние, которое требует немедленной медицинской помощи. При его возникновении нельзя медлить. Следует как можно быстрее вызвать бригаду скорой помощи. Чем раньше будет оказана помощь, тем эффективнее пройдет лечение и реабилитация.
Причины инсульта:
Ишемический инсульт чаще всего вызван атеросклерозом сосудов головного мозга. Геморрагический инсульт обычно развивается на фоне запущенной артериальной гипертензии при отсутствии регулярного лечения.
Профилактика инсульта:
Очень важно регулярно принимать антигипертензивные препараты, если у вас есть артериальная гипертензия. Дозировку должен подбирать только врач. Никогда не занимайтесь самолечением. Гипертоникам нужно внимательно следить за уровнем артериального давления, вести дневник и регулярно посещать врача. Следите за уровнем холестерина в крови, особенно за холестерином низкой плотности. Применение препаратов для снижения холестерина назначает только врач. Регулярно проходите профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в поликлинике. Это позволяет вовремя выявить заболевания, в том числе артериальную гипертензию, и начать их лечение.