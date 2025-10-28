Омичам рассказали, как распознать инсульт и что делать в случае его возникновения

Очень важно регулярно принимать антигипертензивные препараты, если у вас есть артериальная гипертензия. Дозировку должен подбирать только врач. Никогда не занимайтесь самолечением. Гипертоникам нужно внимательно следить за уровнем артериального давления, вести дневник и регулярно посещать врача. Следите за уровнем холестерина в крови, особенно за холестерином низкой плотности. Применение препаратов для снижения холестерина назначает только врач. Регулярно проходите профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в поликлинике. Это позволяет вовремя выявить заболевания, в том числе артериальную гипертензию, и начать их лечение.