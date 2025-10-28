Ричмонд
Молодые ученые Новосибирска смогут посещать НОВАТ по льготе

Инициатива касается аспирантов и других учащихся по очной форме.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области рассматривают возможность расширить действие региональной программы «Лаврентьевская карта» на федеральные учреждения культуры. Это позволит молодым ученым посещать по льготе Новосибирский театр оперы и балета. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на замминистра культуры региона Юрия Зимнякова.

Инициатива касается аспирантов и других учащихся по очной форме в научно-исследовательских организациях и вузах области. В 2024 году карту уже активировали более трети аспирантов региона.

НОВАТ является самым посещаемым учреждением культуры в регионе по «Пушкинской карте». Всего с начала действия этой федеральной программы в области ею воспользовались почти 220 тысяч человек.