В сентябре в Москве достроили 18 домов для расселения аварийного жилья

«Всего за сентябрь этого года в столице возвели 18 новостроек жилой площадью свыше 340 тысяч квадратных метров. Они расположены в восьми округах столицы. В частности, в Западном административном округе их четыре, в Восточном и Юго-Восточном — по три. По две новостройки появилось на севере, северо-востоке и юге столицы. Еще по одному многоквартирному дому — в ТиНАО и ЮЗАО. В новых жилых комплексах более 5 тысяч квартир с улучшенной отделкой», — рассказал Владимир Ефимов.