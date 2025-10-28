В сентябре в Москве достроили 18 домов для расселения аварийного жилья

Строительство 18 домов для расселения аварийного жилья завершилось в сентябре в восьми административных округах Москвы, что отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Всего за сентябрь этого года в столице возвели 18 новостроек жилой площадью свыше 340 тысяч квадратных метров. Они расположены в восьми округах столицы. В частности, в Западном административном округе их четыре, в Восточном и Юго-Восточном — по три. По две новостройки появилось на севере, северо-востоке и юге столицы. Еще по одному многоквартирному дому — в ТиНАО и ЮЗАО. В новых жилых комплексах более 5 тысяч квартир с улучшенной отделкой», — рассказал Владимир Ефимов.
В подъездах новостроек оборудованы просторные и светлые вестибюли с витражным остеклением, установлены современные лифты. Там также обустроены комнаты для консьержей и колясочные, где жители могут хранить детские коляски, самокаты и велосипеды.
«Новые жилые комплексы, которые возвели в сентябре, расположены в 13 районах Москвы. Так, в Богородском возвели три объекта, в районах Коптево, Кузьминки и Царицыно — по два многоквартирных дома. В каждом жилом комплексе организована безбарьерная среда без лестниц и порогов для максимального удобства всех жителей, включая маломобильных граждан. На придомовых территориях провели благоустройство и создали детские и спортивные площадки, а также уютные зоны отдыха», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.