ГАИ обратилась к жителям Ревды с просьбой следить за лихачами после гибели детей в ДТП

В ведомстве призвали горожан проявлять бдительность и незамедлительно сообщать о нарушениях ПДД.
«Если вы стали свидетелем вождения автомобиля лицом, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, просим вас незамедлительно информировать сотрудников Госавтоинспекции. Ваши своевременные действия могут предотвратить трагедию и спасти человеческие жизни. Телефон дежурной части МО МВД России “Ревдинский” 8−34397−5−15−68, или 112», — говорится в обращении.
Ранее общественник Тимур Словиковский в беседе с «Ревдинским рабочим» рассказал, что в городе действуют telegram-каналы, которые отслеживают местонахождение сотрудников ГАИ, чтобы нарушители могли избежать столкновения с ними. Он призвал администраторов таких каналов задуматься о последствиях своих действий и прекратить публиковать такую информацию.
Напомним, вечером 27 октября, 37-летний водитель автомобиля «Лада» сбил трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре. Дети ждали зеленый сигнал светофора, чтобы перейти улицу. После наезда на пешеходов автомобиль влетел в здание магазина. В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи. Третья пострадавшая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, водитель «Лады» также госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы в тяжелом состоянии. Личность пьяного лихача установлена. За рулем находился местный житель по имени Михаил, 1988 года рождения. Он ранее не судим, по некоторой информации был участником СВО. Следователи возбудили уголовное дело. Виновнику ДТП грозит до 15 лет колонии.
На месте гибели девочек жители организовали стихийный мемориал. Сегодня туда пришли более двух сотен горожан с цветами, игрушками и сладостями. На месте также состоялась панихида. В Ревде также отменили все развлекательные мероприятия.