Систему мониторинга лесов в Башкирии расширят на 40 камер

Башкирия продолжает укреплять систему охраны лесов от пожаров. Как сообщил министр лесного хозяйства региона Марат Шарафутдинов, в следующем году планируется установить от 35 до 40 новых камер видеонаблюдения «Лесохранитель».
Существующая система мониторинга уже доказала свою эффективность. В текущем году 22 камеры помогли обнаружить 22 возгорания на территориях, прилегающих к лесным массивам, что предотвратило распространение огня на лесной фонд. Технические возможности системы также включают 18 беспилотных комплексов «Геоскан 801», приобретенных в рамках национального проекта.
Важно отметить, что благодаря оперативной работе системы видеонаблюдения все лесные пожары 2025 года были выявлены и потушены в течение первых 24 часов. Это позволило сократить площадь возгораний в 44 раза по сравнению с плановыми показателями.
По информации республиканского госкомитета по чрезвычайным ситуациям, на территории региона зафиксировано 380 ландшафтных пожаров, которые охватили более 1300 гектаров. Наибольшее количество возгораний произошло в Краснокамском, Хайбуллинском и Абзелиловском районах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.