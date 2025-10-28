В Джизакской области водитель лишился автомобиля за 46 неоплаченных штрафов

Местный водитель, известный своей страстью к быстрой езде, 46 раз превысил установленную скорость, передвигаясь на своей «Нексии». Все случаи были зафиксированы дорожными камерами, после чего на мужчину наложили административные штрафы.
Однако владелец транспортного средства не спешил их оплачивать и долгое время игнорировал требования об уплате задолженности. В итоге дело было передано в Бюро принудительного исполнения по Джизакской области.
Сотрудники бюро объявили автомобиль в розыск. После проведённых оперативных мероприятий машину нашли спрятанной в укромном месте и переместили на штрафстоянку.
Поскольку штрафы так и не были оплачены, автомобиль оценили и продали через электронный аукцион. Стоимость продажи составила 46 миллионов сумов. Полученных средств хватило для полного погашения задолженности по всем исполнительным документам.