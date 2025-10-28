Ричмонд
В Башкирии появились мандарины из Китая

Китай поставил в Башкирию 38 тонн свежих мандаринов, сообщили в управлении Россельхознадзора по РБ.

Источник: пресс-служба / управления Россельхознадзора по РБ

По требованиям фитосанитарной безопасности ЕАЭС партия цитрусовых из КНР прошла все необходимые лабораторные исследования.

«По результатам анализа карантинных вредных организмов не выявлено. Продукция соответствует требованиям ГОСТ РФ», — констатировали в надзорном ведомстве.

Как ранее сообщал Башинформ, Башкирия отправила в Китай крупную партию свекловичного жома — ценную добавку в корма сельскохозяйственных животных и птицы.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство» реализуется нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Его целью является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.