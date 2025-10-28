Конкурс «Классный учитель — 2025» завершился в Иркутской области

В Иркутской области завершился конкурс «Классный учитель — 2025». На протяжении полутора месяцев жители региона голосовали за любимых и талантливых учителей и ждали победы вместе с ними. В ночь на 28 октября голосование подошло к концу и теперь известны имена тройки лидеров: Анна Митрошина, Галина Ахметова и Светлана Агакишиева, все победительницы преподают в школах Иркутска.
— Современный учитель — это психолог, наставник, друг и тот человек, который идёт в ногу со своими учениками. Успех в своей работе — это когда ты ощущаешь себя совершенно счастливым человеком, когда всё достижимое доставляет тебе огромную радость, — рассказывает лидер голосования Анна Митрошина.
Участие в конкурсе приняли 21 учитель с разных уголков Приангарья. Тройку лидеров теперь ждет торжественное награждение в областном центре.