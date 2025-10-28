С сентября 250 камчатских школьников совершили экскурсии по предприятиям

«Мне очень понравилось. Было интересно узнать, какие виды рыб у нас есть и как их добывают. Я еще не совсем определилась, кем я хочу стать, поэтому мне интересно узнавать какие-то новые для меня профессии, возможно, это повлияет на мое будущее», — сказала ученица восьмого класса школы № 1 Анэля Уразалиева.