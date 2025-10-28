С сентября 250 камчатских школьников совершили экскурсии по предприятиям

Участие в профессиональных турах по ведущим предприятиям Камчатки с начала учебного года приняли 250 школьников. Такие экскурсии организовывают в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в краевом институте развития образования.
Например, ученики школы № 1 в Петропавловске-Камчатском познакомились с морскими профессиями во время профтура по музею компании «Океанрыбфлот». Ребята узнали о деталях работы специалистов, задействованных на различных этапах производства. Также они побывали на современном промысловом судне «Георгий Мещеряков».
«Мне очень понравилось. Было интересно узнать, какие виды рыб у нас есть и как их добывают. Я еще не совсем определилась, кем я хочу стать, поэтому мне интересно узнавать какие-то новые для меня профессии, возможно, это повлияет на мое будущее», — сказала ученица восьмого класса школы № 1 Анэля Уразалиева.
Подчеркивается, что в общей сложности до конца осени в профтурах примут участие более 600 школьников с Камчатки. Им подробно расскажут о работе кондитеров, столяров, аграриев и многих других специалистов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.