В Самаре пятеро должников остались без канализации из-за неоплаченных счетов

В Самаре должникам начали перекрывать доступ к канализации. Пользоваться унитазами и раковинами теперь не могут пять жителей Октябрьского района, которые вовремя не оплатили счета за водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».
По данным ресурсников, в общей сложности самарцы накопили долги за холодную воду на 1,4 млрд рублей. В октябре 2025 года должники получили желтые уведомления с требованием оплатить счета. Тем, кто продолжит копить долги, грозят судебные приказы, исполнительные листы и ограничение водоотведения.
Жителей Самары призывают вовремя оплачивать коммунальные услуги. Те, кто испытывает трудности, могут обратиться в ресурсоснабжающую компанию. Там могут предложить реструктуризацию задолженности (при наличии определенных документов) или, к примеру, рассрочку платежей с поэтапной оплатой.