В Самаре пятеро должников остались без канализации из-за неоплаченных счетов

В Самаре должникам начали перекрывать доступ к канализации. Пользоваться унитазами и раковинами теперь не могут пять жителей Октябрьского района, которые вовремя не оплатили счета за водоснабжение и водоотведение. Об этом сообщает пресс-служба компании «РКС-Самара».