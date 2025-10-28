Солнце активно заглушает недавно открытые природные радиосигналы с Земли

Астрономы объясняют это тем, что утреннее излучение Солнца увеличивает плотность плазмы и разрушает условия, необходимые для генерации радиоволн. При этом ученые также обнаружили, что активность гектометрового континуума резко падает во время периодов активности Солнца и повышения числа пятен на его поверхности. В этом отношении он принципиально отличается от других форм земного радиоизлучения, чья сила растет во время всплесков солнечной активности, что делает его особенно интересным для последующего изучения.