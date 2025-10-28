В Уфе обнаружили зоопарк, работающий без лицензии

Специалист Россельхознадзора во время рейда в Уфе, на ул. Сельская Богородская, 53, к2 выявил факт осуществления деятельности зоопарка «Парк Альпак “Симба”» без лицензии.
«Организатору выставки объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований Федерального закона и предложены меры по обеспечению соблюдения обязательных требований», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Ранее «Башинформ» писал о том, что строительство городского зоопарка в Уфе начнется в 2027 году.