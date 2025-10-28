Жителям Петербурга объяснили, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

«Пока граждане и бизнес строит свои планы на ноябрьские распродажи, мошенники уже начали свою “работу”. Они в совершенстве копируют все приемы легальных компаний», — говорится в сообщении.
Злоумышленники предлагают невероятные скидки до 90%. После того как доверчивый покупатель вносит предоплату, связь с «продавцом» обрывается, а ресурс бесследно исчезает из сети.
Не менее опасна и фишинговая рассылка. Потенциальным жертвам приходят письма и смс с предложением перейти на «эксклюзивную» распродажу по ссылке. На поддельной странице пользователей просят авторизоваться или ввести данные банковской карты, которые мгновенно попадают в руки преступников. Также участились случаи фальшивых розыгрышей призов, уточняет издание «АБН24».