Жителям Петербурга объяснили, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

Не менее опасна и фишинговая рассылка. Потенциальным жертвам приходят письма и смс с предложением перейти на «эксклюзивную» распродажу по ссылке. На поддельной странице пользователей просят авторизоваться или ввести данные банковской карты, которые мгновенно попадают в руки преступников. Также участились случаи фальшивых розыгрышей призов, уточняет издание «АБН24».