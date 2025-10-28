Омич отсудил у ветклиники 250 тысяч рублей за гибель собаки после лечения

Экспертиза установила, что у собаки было хроническое заболевание почек, при котором операция противопоказана. В клинике не провели необходимые анализы перед вмешательством, что привело к резкому ухудшению состояния животного. Суд взыскал с ветучреждения стоимость услуг, экспертизы и моральный вред. Решение ещё не вступило в силу — клиника намерена его обжаловать.