Омич отсудил у ветклиники 250 тысяч рублей за гибель собаки после лечения

Омич через суд взыскал с ветеринарной клиники 250 тысяч рублей за некачественное лечение своего восьмилетнего далматинца. Пёс погиб после процедуры удаления зуба и чистки под общим наркозом.
Экспертиза установила, что у собаки было хроническое заболевание почек, при котором операция противопоказана. В клинике не провели необходимые анализы перед вмешательством, что привело к резкому ухудшению состояния животного. Суд взыскал с ветучреждения стоимость услуг, экспертизы и моральный вред. Решение ещё не вступило в силу — клиника намерена его обжаловать.
