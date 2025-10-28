Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич отсудил у ветклиники 250 тысяч рублей за гибель собаки после лечения

Решение ещё не вступило в силу — клиника намерена его обжаловать.

Источник: Freepik

Омич через суд взыскал с ветеринарной клиники 250 тысяч рублей за некачественное лечение своего восьмилетнего далматинца. Пёс погиб после процедуры удаления зуба и чистки под общим наркозом.

Экспертиза установила, что у собаки было хроническое заболевание почек, при котором операция противопоказана. В клинике не провели необходимые анализы перед вмешательством, что привело к резкому ухудшению состояния животного. Суд взыскал с ветучреждения стоимость услуг, экспертизы и моральный вред. Решение ещё не вступило в силу — клиника намерена его обжаловать.

Ранее мы сообщали, что Шелест призвал омичей не бросать животных после завершения дачного сезона.