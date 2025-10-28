Суд продлил арест экс-гендиректору «Омского лекарства» по делу о мошенничестве

Игорь Богдашин был задержан в июле этого года. В августе суд уже продлял ему арест на два месяца. Согласно версии следствия, фигурант дела с ноября 2024-го по март 2025 года заключал контракты на поставки медикаментов с аффилированными ему компаниями. При этом стоимость лекарств была завышена.