Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд продлил арест экс-гендиректору «Омского лекарства» по делу о мошенничестве

Куйбышевский райсуд Омска продлил арест экс-гендиректору АО «Омское лекарство» Игорю Богдашину до 1 декабря. Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает Telegram-канал «Суды Омской области».

Источник: Freepik

Игорь Богдашин был задержан в июле этого года. В августе суд уже продлял ему арест на два месяца. Согласно версии следствия, фигурант дела с ноября 2024-го по март 2025 года заключал контракты на поставки медикаментов с аффилированными ему компаниями. При этом стоимость лекарств была завышена.

Препараты продавались пациентам через аптечную сеть предприятия в рамках госконтрактов, заключенных с минздравом региона. Таким образом, считают правоохранители, бизнесмен получил более 4 млн руб. Свою вину Игорь Богдашин ранее отрицал.