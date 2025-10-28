Одностороннее движение введут в ноябре на улице Добролюбова в Новосибирске

Изменение движения транспорта ждет водителей с 10 ноября. С этой даты на улице Добролюбова введут одностороннее движение автомобилей на участке между улицами Зыряновской и Большевистской. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.
Предполагается, что нововведение направлено на повышение эффективности организации движения на дорогах. Также это позволит улучшить пропускную способность дороги. Данное решение приняли на заседании рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения.
Также известно, что в Центральном округе и Ленинском районе сузили несколько проезжих частей на некоторых улицах. Ограничения будут действовать до середины ноября.