В Марий Эл реконструировали мост через реку Ексейку

Мост через реку Ексейку реконструировали в Республике Марий Эл при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Марийскавтодоре».
Протяженность данного моста превышает 37 м. На переправе обновили опоры и пролетное строение, обустроили подходы и тротуары, заменили дорожное полотно, смонтировали знаки, перильное и барьерное ограждения, нанесли разметку.
Уточним, что данный мост находится на трассе Оршанка — Пектубаево — Новый Торъял. По этой дороге можно добраться до библиотеки, краеведческого музея, Дома культуры, школы-интерната, пожарной части и других социально значимых учреждений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.