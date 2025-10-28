Военных, получивших в России статус иноагента, могут уволить со службы

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Военных, получивших статус иноагента, могут уволить с военной службы, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
«Судам следует учитывать, что, если увольнение с военной службы производится… в связи с отказом в допуске к государственной тайне или прекращением указанного допуска, право выбора иного основания для увольнения с военной службы не предоставляется», — сказано в проекте.
Там уточняется, что отказ в допуске к государственной тайны может быть связан с включением военнослужащего в реестр иностранных агентов либо выявлением в результате проверочных мероприятий действий военнослужащего, создающих угрозу безопасности Российской Федерации.