Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская полиция опровергла нападение на 11-летнюю девочку у остановки «Звёздный»

Факта нападения в полиции не подтвердили.

Источник: Om1 Омск

В Омске получила неожиданное продолжение история с нападением на 11-летнюю девочку у остановки «Звёздный». Как ранее сообщалось в соцсетях, неизвестный прохожий спросил у ребёнка, как пройти в магазин, а затем беспричинно нанёс телесные повреждения, поцарапав девочке лицо и руки.

В полиции порталу Om1 Омск сообщили, что на самом деле никакого нападения на ребёнка не было. Этот факт просто не нашёл подтверждения.

«Проверка была проведена. В результате неё была получена исчерпывающая информация о том, что противоправное деяние в отношении девочки не совершалось», — рассказали в УМВД по Омской области.

С семьёй ребёнка проводят профилактическую работу.