Омская полиция опровергла нападение на 11-летнюю девочку у остановки «Звёздный»

В Омске получила неожиданное продолжение история с нападением на 11-летнюю девочку у остановки «Звёздный». Как ранее сообщалось в соцсетях, неизвестный прохожий спросил у ребёнка, как пройти в магазин, а затем беспричинно нанёс телесные повреждения, поцарапав девочке лицо и руки.
В полиции порталу Om1 Омск сообщили, что на самом деле никакого нападения на ребёнка не было. Этот факт просто не нашёл подтверждения.
«Проверка была проведена. В результате неё была получена исчерпывающая информация о том, что противоправное деяние в отношении девочки не совершалось», — рассказали в УМВД по Омской области.
С семьёй ребёнка проводят профилактическую работу.