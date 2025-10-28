Омская полиция опровергла нападение на 11-летнюю девочку у остановки «Звёздный»

В Омске получила неожиданное продолжение история с нападением на 11-летнюю девочку у остановки «Звёздный». Как ранее сообщалось в соцсетях, неизвестный прохожий спросил у ребёнка, как пройти в магазин, а затем беспричинно нанёс телесные повреждения, поцарапав девочке лицо и руки.