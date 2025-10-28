Ричмонд
В Новосибирске представят ИИ-системы для выявления рака мозга и туберкулеза

Проект представляет собой программный модуль, использующий трехмерную модель компьютерного зрения для анализа МРТ-изображений.

НОВОСИБИРСК, 28 октября. /ТАСС/. Ученые НГУ в рамках форума «Золотая долина», который пройдет в вузе 13−14 ноября, покажут свои разработки в сфере применения технологий искусственного интеллекта для распознавания по снимкам таких заболеваний как рак головного мозга и туберкулез. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС директор Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ Александр Люлько.

«Проводим сейчас разработки использования технологий ИИ для скрининга таких заболеваний как рак головного мозга и туберкулез, видеоаналитика различных снимков», — сказал он.

Согласно данным Центра трансфера технологий вуза, ИИ-система распознает злокачественные опухоли по снимкам МРТ. По словам разработчиков, диагностика и точная классификация опухолей перед операциями критически важна для планирования лечения и улучшения прогноза пациентов.

Разработанная система представляет собой программный модуль, использующий трехмерную модель компьютерного зрения для анализа МРТ-изображений. Она позволяет автоматизированно распознавать четыре типа опухолей головного мозга (менингиома, невринома, глиобластома, астроцитома), а также сегментировать различные компоненты опухоли. В центре отмечают, что система впервые использует комбинацию трехмерной модели компьютерного зрения с усовершенствованными методами обработки МРТ-изображений. Разработанные в вузе нейросетевые алгоритмы также способны распознавать следы присутствия туберкулеза на рентгеновских снимках.

О мероприятии.

Научно-производственный форум «Золотая долина» пройдет в Новосибирском госуниверситете в третий раз. В 2025 году мероприятие пройдет 13 и 14 ноября. Среди участников заявлены представители руководства госкорпорации «Росатом», «Объединенной двигателестроительной корпорации», компании «АФК-Система», институтов СО РАН и вузов Новосибирска. ТАСС выступает генеральный информационным партнером форума. Программа форума включает в себя обсуждения по таким темам как авиация и БПЛА, микроэлектроника, энергетика, ИИ для промышленности, технологии «умного города» и медицина и фармацевтическая промышленность. «Мы ожидаем более 1,5 тысяч участников, будет представлено более 70 технологий и разработок, будут присутствовать наши партнеры из более чем 10 регионов России», — резюмировал ректор НГУ Михаил Федорук.

