В Новосибирске представят ИИ-системы для выявления рака мозга и туберкулеза

Научно-производственный форум «Золотая долина» пройдет в Новосибирском госуниверситете в третий раз. В 2025 году мероприятие пройдет 13 и 14 ноября. Среди участников заявлены представители руководства госкорпорации «Росатом», «Объединенной двигателестроительной корпорации», компании «АФК-Система», институтов СО РАН и вузов Новосибирска. ТАСС выступает генеральный информационным партнером форума. Программа форума включает в себя обсуждения по таким темам как авиация и БПЛА, микроэлектроника, энергетика, ИИ для промышленности, технологии «умного города» и медицина и фармацевтическая промышленность. «Мы ожидаем более 1,5 тысяч участников, будет представлено более 70 технологий и разработок, будут присутствовать наши партнеры из более чем 10 регионов России», — резюмировал ректор НГУ Михаил Федорук.