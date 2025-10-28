В селе Амур Республики Алтай открыли «умную» спортивную площадку

«Умную» спортивную площадку открыли в селе Амур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве молодежной политики и спорта.
Новая площадка состоит из двух модулей. Первый из них предназначен для любителей игровых видов спорта. В этой зоне установлены ограждения, уложено искусственное покрытие, размещены трибуны. Также специалисты смонтировали там оборудование для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол.
Второй модуль представлен в виде зоны общей физподготовки с турниками и тренажерами. Рядом с каждым из них есть специальные коды, перейдя по которым можно получить рекомендации для тренировок в онлайн-формате.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.