В селе Амур Республики Алтай открыли «умную» спортивную площадку

На каждом размещенном там тренажере есть специальный код, при переходе по которому можно получить рекомендации по использованию.

«Умную» спортивную площадку открыли в селе Амур в Усть-Коксинском районе Республики Алтай в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве молодежной политики и спорта.

Новая площадка состоит из двух модулей. Первый из них предназначен для любителей игровых видов спорта. В этой зоне установлены ограждения, уложено искусственное покрытие, размещены трибуны. Также специалисты смонтировали там оборудование для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

Второй модуль представлен в виде зоны общей физподготовки с турниками и тренажерами. Рядом с каждым из них есть специальные коды, перейдя по которым можно получить рекомендации для тренировок в онлайн-формате.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.